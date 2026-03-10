گھر کے اندر فائرنگ سے پولیس افسر کی جواں عمر بیٹی جاں بحق

ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ نامعلوم گولی لگنے سے پیش آیا، پولیس نے حادثے کو خودکشی قرار دے دیا

منور خان March 10, 2026
کراچی: شہر قائد کے علاقے سہراب گوٹھ  میں گھر کے اندر فائرنگ کے پراسرار واقعے میں پولیس افسر کی بیٹی جاں بحق ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق سہراب گوٹھ کے علاقے لاسی گوٹھ مکان نمبر 12 میں فائرنگ کے واقعے میں نوجوان لڑکی جاں بحق ہوگئی۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچا اور متوفیہ کی لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔ جہاں متوفیہ کی شناخت 16 سالہ صائمہ دختر امیر بخش کے نام سے ہوئی۔

ابتدائی طور پر ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ واقعہ گھر کے اندر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سر پر لگنے سے پیش آیا تھا تاہم ایس ایچ او سہراب گوٹھ گل بیگ نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں واقعہ خود کو سر پر گولی مار کر خودکشی کا معلوم ہوا ہے۔

متوفیہ محکمہ پولیس میں حاضر سروس سب انسپکٹر کی بیٹی ہے جبکہ فوری طور پر خودکشی کی وجہ کا معلوم نہیں ہوسکا۔

انھوں نے مزید بتایا کہ متوفیہ کا والد سب انسپکٹر امیر بخش اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل میں تعینات ہے اور اس حوالے سے پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔
