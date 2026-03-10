کراچی: شہر قائد کے علاقے سہراب گوٹھ میں گھر کے اندر فائرنگ کے پراسرار واقعے میں پولیس افسر کی بیٹی جاں بحق ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق سہراب گوٹھ کے علاقے لاسی گوٹھ مکان نمبر 12 میں فائرنگ کے واقعے میں نوجوان لڑکی جاں بحق ہوگئی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچا اور متوفیہ کی لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔ جہاں متوفیہ کی شناخت 16 سالہ صائمہ دختر امیر بخش کے نام سے ہوئی۔
ابتدائی طور پر ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ واقعہ گھر کے اندر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سر پر لگنے سے پیش آیا تھا تاہم ایس ایچ او سہراب گوٹھ گل بیگ نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں واقعہ خود کو سر پر گولی مار کر خودکشی کا معلوم ہوا ہے۔
متوفیہ محکمہ پولیس میں حاضر سروس سب انسپکٹر کی بیٹی ہے جبکہ فوری طور پر خودکشی کی وجہ کا معلوم نہیں ہوسکا۔
انھوں نے مزید بتایا کہ متوفیہ کا والد سب انسپکٹر امیر بخش اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل میں تعینات ہے اور اس حوالے سے پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔