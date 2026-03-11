آنکھیں انسانی جسم کا نہایت اہم حصہ ہیں اور ان کی صحت برقرار رکھنے کے لیے متوازن غذا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔
ماہرین کے مطابق وٹامن اے ایسا غذائی جزو ہے جو بہتر بینائی کے لیے انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ وٹامن آنکھوں کو کم روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے اور آنکھ کے بیرونی حفاظتی حصے یعنی کورنیا کو فعال رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو رات کے وقت دیکھنے میں دشواری پیدا ہوسکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق وٹامن اے سے بھرپور غذا کا استعمال بعض آنکھوں کی بیماریوں جیسے بند موتیا اور عمر کے ساتھ ہونے والی میکولر ڈی جنریشن کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی قدرتی غذائیں ایسی ہیں جو وٹامن اے سے بھرپور ہونے کے ساتھ آنکھوں کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں گاجر ہے۔
گاجر
گاجر بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتی ہے جسے انسانی جسم وٹامن اے میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ گاجر میں فائبر، پوٹاشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔
پتوں والی سبزیاں
پتوں والی سبزیاں بھی آنکھوں کے لیے نہایت مفید سمجھی جاتی ہیں۔ خصوصاً پالک اور گوبھی میں وٹامن اے کے ساتھ مختلف اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو بینائی کی حفاظت میں مدد دیتے ہیں اور آنکھوں کو صحت مند رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔
انڈے
اسی طرح انڈے بھی غذائیت کے اعتبار سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے جو نظر کو بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔
دودھ اور پنیر
اس کے علاوہ دودھ اور پنیر جیسی ڈیری مصنوعات بھی وٹامن اے کا اچھا ذریعہ ہیں، اس لیے ماہرین انہیں متوازن غذا کا حصہ بنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
شکر قندی
شکر قندی بھی آنکھوں کے لیے فائدہ مند غذاؤں میں شامل ہے۔ اس میں بیٹا کیروٹین کے ساتھ دیگر ضروری غذائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بینائی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ نظامِ ہاضمہ اور قوتِ مدافعت کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق آنکھوں کی بہتر کارکردگی کے لیے صرف وٹامن اے ہی نہیں بلکہ دیگر غذائی اجزاء بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں وٹامن ای، وٹامن سی، وٹامن بی6، بی9 اور بی12، اومیگا تھری فیٹی ایسڈز، تھیامین اور رائبوفلاوین شامل ہیں، جو آنکھوں کو صحت مند رکھنے اور بینائی کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔