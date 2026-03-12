ولی عہد کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب روانہ

وزیراعظم سعودی عرب کے ولی عہد و وزیراعظم، شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کررہے ہیں

ویب ڈیسک March 12, 2026
وزیراعظم محمد شہباز شریف آج (جمعرات) چند گھنٹوں کے سرکاری دورے پر سعودی عرب پر روانہ ہوگئے۔

وزیراعظم سعودی عرب کے ولی عہد و وزیراعظم، شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کررہے ہیں۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف سعودی ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کریں گے۔ملاقات میں خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی سکیورٹی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے مابین باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔

اس دورہ سے پاکستان کا سفارتی میدان میں مثبت کردار واضح ہورہا ہے اور پاکستان یہ کردار ادا کرتا رہے گا۔
