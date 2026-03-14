انرجی ڈرنکس کے بجائے قدرتی غذائیں اپنائیں، جسمانی توانائی بڑھانے کے مؤثر طریقے

توانائی حاصل کرنے کے لیے انرجی ڈرنکس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے

ویب ڈیسک March 14, 2026
ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ توانائی حاصل کرنے کے لیے انرجی ڈرنکس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان مشروبات میں عام طور پر کیفین اور شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کے باعث بلڈ پریشر بڑھنے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے اور کچھ وقت بعد اچانک تھکن محسوس ہونے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق مسلسل انرجی ڈرنکس استعمال کرنے سے وقت کے ساتھ بے چینی، نیند کی کمی اور دل سے متعلق بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ توانائی کے حصول کے لیے قدرتی غذاؤں کو ترجیح دی جائے، کیونکہ یہ جسم کو دیرپا اور متوازن توانائی فراہم کرتی ہیں۔ ایسی غذائیں نہ صرف بلڈ شوگر کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ میٹابولزم اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے والے ضروری غذائی اجزا بھی فراہم کرتی ہیں۔

قدرتی طور پر توانائی بڑھانے والی غذاؤں میں کیلا نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ کیلے میں قدرتی شکر، فائبر اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں موجود کاربوہائیڈریٹس اور الیکٹرولائٹس کا امتزاج جسمانی توانائی کو تیزی سے بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔

اسی طرح جو بھی توانائی کے لیے ایک بہترین غذا سمجھی جاتی ہے۔ جو میں موجود کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں جسم کو دیرپا توانائی ملتی رہتی ہے۔ اس میں موجود فائبر خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں مددگار ہوتا ہے اور میٹھے اسنیکس کے ساتھ اس کا استعمال بلڈ شوگر کے اتار چڑھاؤ کو بھی کم کر سکتا ہے۔

خشک میوہ جات بھی توانائی کے حصول کا قدرتی ذریعہ ہیں۔ ان میں صحت مند چکنائیاں، پروٹین اور میگنیشیم وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق خشک میوہ جات کی ایک مٹھی فوری طور پر جسم کی توانائی بحال کرنے میں مدد دے سکتی ہے اور انسان کو زیادہ دیر تک توانا محسوس کراتی ہے۔

اسی طرح سیاہ چاکلیٹ بھی فوری توانائی فراہم کرنے والی غذاؤں میں شامل ہے۔ اس میں قدرتی طور پر کیفین اور تھیوبرومائن موجود ہوتے ہیں جو جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاہ چاکلیٹ میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس خون کے بہاؤ کو بہتر بناتے ہیں جس سے دماغ اور پٹھوں تک آکسیجن کی فراہمی بڑھتی ہے۔

یونانی دہی بھی توانائی برقرار رکھنے کے لیے مفید غذا ہے کیونکہ اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ موجود کاربوہائیڈریٹس جسم کو فوری توانائی فراہم کرتے ہیں جبکہ اس میں شامل پروبائیوٹکس نظامِ ہاضمہ کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اس لیے اسے ایک صحت مند اور توانائی بخش سنیک سمجھا جاتا ہے۔

انڈے بھی غذائیت سے بھرپور خوراک ہیں جو اعلیٰ معیار کی پروٹین اور وٹامن بی فراہم کرتے ہیں۔ یہ غذائی اجزا خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ ان میں موجود امینو ایسڈز پٹھوں کی مضبوطی اور طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انڈوں کو فوری اور دیرپا توانائی فراہم کرنے والی مؤثر غذا قرار دیا جاتا ہے۔
