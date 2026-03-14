مشتاق احمد خان کا خیبر سے کراچی تک غزہ مارچ کا اعلان

نیتن یاہو نے کہا ہے دجال آنے والا ہے، مسجد اقصیٰ کو گرا دیا گیا تو آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، سابق سینیٹر

ویب ڈیسک March 14, 2026
facebook whatsup
پشاور:

پاکستان رائٹس موومنٹ کے سربراہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے خیبر سے کراچی تک غزہ مارچ کا اعلان کردیا۔ 

پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشتاق احمد خان نے کہا کہ 29 مارچ سے مارچ کا آغاز ہوگا، ہم امریکہ کے خلاف مجتبیٰ خامنہ ای کیساتھ ہیں۔ امریکہ و اسرائیل ایران کی جنگ ہار چکے ہیں۔

مشتاق احمد خان نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں قبلہ اول کو تالے لگے ہیں، مسجد اقصیٰ 69 سالوں میں پہلی بار رمضان میں بند ہے، نیتن یاہو نے کہا ہے دجال آنے والا ہے، مسجد اقصیٰ کو گرا دیا گیا تو آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ غزہ پیس بورڈ فراڈ ہے جس سے انڈونیشیا نکل گیا، پاکستان کو بھی چاہئے کہ وہ فوری پس بورڈ سے نکل آئے، غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس کے بعد ایران اور لبنان پر حملہ ہوگیا، پاکستان ایران کیساتھ کھڑا ہو جائے جبکہ افغانستان کیساتھ معاملات کو نارمل کیا جائے۔

مشتاق احمد خان نے کہا کہ غزہ میں تین لاکھ  کے قریب بچے شہید ہوچکے ہیں، اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کررہا ہے، 72 ہزار ٹرک غزہ میں جانے چاہئے تھے صرف 30 ہزار ہی جاسکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

 Mar 14, 2026 01:17 PM |
Mar 14, 2026 12:29 PM |
 Mar 14, 2026 10:53 AM |

متعلقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو