لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 19 کروڑ سے زائد مالیت کی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈیفنس اے میں بڑی ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں مسلح افراد 19 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا، نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔
پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے ڈیفنس اے میں ڈکیتی کی بڑی واردات پیش آئی ہے۔ جس کے بعد متاثرہ شہری عامر سعید کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق واردات اس وقت ہوئی جب گھر کے مکین سحری کر کے گھر واپس آئے، گاڑی میں سوار چار ملزمان موقع دیکھ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔
ایف آئی آر کے مطابق اہل خانہ کو ٹی وی لاؤنج میں یرغمال بنایا اور مسلح افراد 200 تولے سونا، ایک کروڑ 25 لاکھ روپے مالیت کے ڈائمنڈ جیولری، تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کا قیمتی سامان لوٹ لیا۔
ایف آئی آر کے مطابق گھر کی دوسری منزل سے 3 کروڑ روپے مالیت کا سونا، غیر ملکی کرنسی بھی لوٹ لیا، ملزمان صبح 4 بج کر 22 منٹ پر گھر میں داخل ہوئے۔
پولیس نے مقدمہ اندراج کے بعد واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔