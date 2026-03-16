راولپنڈی: اسپتال کے میڈیکل اسٹور سے ادویات چوری میں ورکرز ہی چوری میں ملوث نکلے،6 افراد گرفتار

پولیسں نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کی تو ابتدائی تفتیش میں تانے بانے اندر سے ہی کسی کے شامل ہونے کے شواید ملے۔

ویب ڈیسک March 16, 2026
تھانہ مورگاہ کے علاقے میں 10 روز قبل  ہسپتال کے میڈیکل سٹور سے ادویات چوری ہونے کا ڈراپ سین،ہسپتال کے ورکرز ہی چوری میں ملوث نکلے،6 گرفتار کرلیے گیے.

پولیس کے مطابق زکریا شعیب نے بتایا کہ  ہسپتال کے میڈیکل سٹور پر انچارج ہوں حسب معمول میڈکل سٹور بند کرکے گئے، اگلے دن اسٹور کا ریکارڈ کیا تو انتہائی قیمتی اسٹاک جس قیمتی انجکشن اور دیگر ادویات شامل ہیں غائب تھیں۔

پولیسں نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کی تو ابتدائی تفتیش میں تانے بانے اندر سے ہی کسی کے شامل ہونے کے شواید ملے۔

پولیس نے چند ملازمین مشکوک ملازمین کو شامل تفتیش کیا تو تمام کڑیاں کھلتی چلی گی جس پر پولیس نے ہسپتال کے چھ ملازمین کو گرفتار کرکے چوری شدہ ادوایات لاکھوں روپے مالیت کی بھاری مقدار میں ادویات و انجیکشن، اور  انجیکشن کی فروخت سے حاصل ہونے والی 1 لاکھ 70 ہزار روپے کی  رقم اور ادوایات اور واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برآمد کرلیا۔

پولیس  حکام کے مطابق ہسپتال کے ورکرز نے اپنے ساتھی کے ساتھ ملکر کر چوری کی واردات کی تھی، جس کو مورگاہ پولیس نے ٹیکنیکل و ہیومن انٹیلیجنس ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے 5 ورکرز اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔

ایس پی پوٹھوہار سردار بابر ممتاز کا کہنا تھا کہ ملزمان  کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا۔
