پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران سندھ کے سینئر صوبائی وزیر برائے اطلاعات و نشریات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ نے پی پی پی چیئرمین کو محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔
شرجیل انعام میمن نے بریفنگ میں بتایا کہ کراچی میں عوام کی سہولت کے لیے گلشن معمار سے ٹاور تک الیکٹرک بسوں کا نیا روٹ شروع کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز بس سروس کے تحت ٹنڈو الہ یار سے حیدرآباد، شکارپور اور سکھر اور خیرپور اور روہڑی کے درمیان بھی بسیں چلیں گی۔