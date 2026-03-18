نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کیخلاف محاذ کا اعلان کردیا

طالبان رجیم کے خلاف جہاد فرض ہوچکا ہے، نیشنل موبلائزیشن فرنٹ

ویب ڈیسک March 18, 2026
نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کی انتہا پسندی اور جارحیت کیخلاف محاذ کا اعلان کردیا۔

افغانستان کے شمالی اور مشرقی صوبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کے قیام کا اعلان کردیا، نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا قیام طالبان رجیم کی جابرانہ، دہشت گردی کی سرپرستی کرنے اور رجعت پسند پالیسیوں کا ردعمل ہے۔

 نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کے مطابق افغانستان کے عوام طالبان کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ اپنے لیے کوئی اور راستہ نہیں دیکھتی، افغانستان میں آبادی کا ایک بڑا حصہ سیاسی، معاشی، ثقافتی اور سماجی مسائل سے  پریشان ہے۔

نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا کہنا ہے کہ اگر سابق سوویت یونین کے خلاف جہاد فرض تھا تو آج طالبان رجیم کے خلاف یہ اس سے بھی زیادہ فرض ہو چکا، افغان طالبان عوام کے نمائندے نہیں بلکہ غاصب ہیں، انہوں نے افغانستان پر جبراً قبضہ کر رکھا ہے۔

نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے کہا کہ افغان سرزمین  کے بیٹے اور بیٹیاں اس دہشت گرد گروہ کے چنگل سے اپنے ملک کو بچانے کیلئے تیار ہیں اور کھڑے ہیں، بدقسمتی سے طالبان رجیم مکالمے کے قائل نہیں اور نہ ہی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یہ تاریکی اور جہالت کا ایک گروہ ہے۔

 ماہرین کے مطابق نیشنل موبلائز یشن فرنٹ کا یہ رد عمل افغان طالبان رجیم کی دہشتگردی کی پشت پناہی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ظاہر کرتا ہے، نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا خواتین، اقلیتوں اور تعلیم سمیت بنیادی حقوق کا مطالبہ ایک مضبوط عوامی بیانیہ بن چکا ہے۔

 
