وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے خطے میں جاری کشیدگی اور بالخصوص ترکیے پر میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ علاقائی صورت حال کا حل صرف مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان عید کی مبارک باد کا تبادلہ ہوا اور بتایا گیا کہ وزیراعظم نے آج ترک صدر سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور عیدالفطر کی مبارک باد دی۔
بیان میں کہا گیا کہ انتہائی گرم جوش گفتگو کے دوران وزیراعظم نے صدر اردوان، ان کے اہل خانہ اور برادر ترک عوام کو عید کی دلی مبارک باد پیش کی، جس کا صدر اردوان نے بھی پرتپاک جواب دیا اور عید کی مبارک باد کے تبادلے کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کے لیے امن، اتحاد اور خوش حالی کی دعا بھی کی۔
وزیراعظم نے خطے میں جاری کشیدگی، بالخصوص ترکیے پر میزائل حملوں کی مذمت کا اعادہ کیا اور کہا کہ پوری پاکستانی قوم ان مشکل حالات میں اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علاقائی صورت حال کا حل صرف مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا، وزیراعظم نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن کے فروغ کے لیے اور خصوصاً عید کے ایام کے دوران حال ہی میں اعلان کردہ عارضی جنگ بندی کے حوالے سے ترکیہ کے تعمیری کردار کا اعتراف کیا۔
وزیراعظم نے فروری 2025 میں صدر اردوان کے تاریخی دورہ پاکستان اور اس کے بعد اپریل اور مئی 2025 میں اپنے دورہ ترکیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی مفاد اور علاقائی تعاون کے لیے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔