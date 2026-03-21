افغانستان کے ساتھ سیزفائر ہے، دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے، شیخ رشید

راولپنڈی:
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ابھی افغانستان کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے، دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے۔
نماز عید کی ادائیگی کے بعد مدرسہ تعلیم القرآن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے تمام عالم اسلام اور پاکستانی قوم کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
شیخ رشید نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کی سازش ان شاءاللہ ناکام و ناشاد ہو گی اور ذلت و رسوائی اس کے نصیب میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ اپنے وطن، فلسطین اور کشمیریوں کے لیے دعا گو ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان آگے بڑھے گا اور ملک کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ملک کی معیشت مضبوط ہو، سیاسی اور اقتصادی حالات بہتر ہوں۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔
شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد کا جھنڈا بلند ہوگا، پاکستان زندہ باد رہے گا اور بچہ بچہ وطن پر نثار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی افغانستان کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔