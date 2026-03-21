افغانستان کے ساتھ سیزفائر ہے، دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے، شیخ رشید

پاکستان کا بچہ بچہ وطن، فلسطین اور کشمیر کیلیے دعا گو ہے، گریٹر اسرائیل کی سازش ناکام ہوگی، سابق وفاقی وزیر

ویب ڈیسک March 21, 2026
راولپنڈی:

عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ابھی افغانستان کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے، دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے۔

نماز عید کی ادائیگی کے بعد مدرسہ تعلیم القرآن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے تمام عالم اسلام اور پاکستانی قوم کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

شیخ رشید نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کی سازش ان شاءاللہ ناکام و ناشاد ہو گی اور ذلت و رسوائی اس کے نصیب میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ اپنے وطن، فلسطین اور کشمیریوں کے لیے دعا گو ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان آگے بڑھے گا اور ملک کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ملک کی معیشت مضبوط ہو، سیاسی اور اقتصادی حالات بہتر ہوں۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔

شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد کا جھنڈا بلند ہوگا، پاکستان زندہ باد رہے گا اور بچہ بچہ وطن پر نثار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی افغانستان کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔
ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

 Mar 21, 2026 11:39 AM |
ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Mar 21, 2026 12:54 AM |
27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

 Mar 20, 2026 01:28 PM |

Express News

کراچی میں عید کے چاند کی خوشی میں ہوائی فائرنگ، نامعلوم گولیوں سے 9 افراد زخمی

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے کا اعادہ

Express News

وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کردیا

Express News

ن لیگ کے سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی، حمزہ شہباز کو وفاقی عہدہ اور اہم پارٹی پوزیشن ملنے کا امکان

Express News

عید کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان

Express News

23 مارچ کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے نغمہ ریلیز کردیا

