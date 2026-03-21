ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

ویب ڈیسک March 21, 2026
ہالی وڈکے معروف اداکار ومارشل آرٹسٹ چک نورس 86 برس کی عمر میں انتقال کرگئے۔ 

غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی مارشل آرٹسٹ اور ہالی ووڈ ایکشن اسٹار چک نورس 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جس کے بعد دنیا بھر سے انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔

ان کی بیٹی ڈانیلی نورس کا کہنا تھا کہ وہ بظاہر ایک جنگجو جیسے نظر آتے تھے، لیکن ان کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امریکی اداکار سیلویسٹر اسٹالون نے انہیں ہر لحاظ سے ایک سچا امریکی  قرار دیا۔

چک نورس 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ایکشن فلموں کے ذریعے مشہور ہوئے۔ انہوں نے بروس لی کے ساتھ فلم ’وے آف دا ڈریگن‘ میں کام سے شہرت حاصل کی جس میں ان کا ان کے ساتھ مشہور فائٹ سین شامل ہے۔ 

1980 کی دہائی میں ان کی فلم ’مسنگ ان ایکشن‘ بہت مشہور ہوئی جو  ویتنام جنگ پر امریکی حب الوطنی کے تناظر میں بنائی گئی تھی۔

ان کے اہلِ خانہ نے ان کی وفات کی تصدیق انسٹاگرام پر جاری ایک بیان کے ذریعے کی۔

بیان میں کہا گیا ’بھاری دل کے ساتھ ہم اپنے پیارے چک نورس کے اچانک انتقال کی خبر دے رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی  مقصد اور اپنے پیاروں کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ گزاری۔
