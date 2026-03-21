بابراعظم شیف بن گئے، شیر خرمہ بنانے کی ویڈیو وائرل

بابراعظم زندگی کے ہر رنگ کو انجوائے کرنا جانتے ہیں، مداحوں کا ردعمل

ویب ڈیسک March 21, 2026
پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز اور سابق کپتان بابر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر ایک منفرد انداز اپنا کر مداحوں کے دل جیت لیے۔ 

کرکٹ کے میدان میں چوکوں اور چھکوں کی برسات کرنے والے بابر اعظم اس بار کچن میں اپنی مہارت دکھاتے نظر آئے۔

اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم نے عید کی مناسبت سے ’شیف‘ کا روپ دھار رکھا ہے۔ انہوں نے کچن میں خود کھڑے ہو کر عید کی روایتی ڈشز، سویاں اور شیر خرمہ تیار کیا۔ 

https://www.instagram.com/reel/DWISm0eipDX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

بابراعظم کا یہ اچھوتا انداز سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور ان کے چاہنے والے اسے خوب پسند کر رہے ہیں۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ بابراعظم نہ صرف ایک بہترین کرکٹر ہیں بلکہ وہ زندگی کے ہر رنگ کو انجوائے کرنا جانتے ہیں۔

واضح رہے کہ آج ملک بھر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے اور قومی کھلاڑی بھی اپنے خاندان کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے میں مصروف ہیں۔

 
