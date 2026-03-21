ایران جنگ کے آغاز کے بعد آبنائے ہرمز سے اب تک کتنے جہاز گزر چکے ہیں؟

آبنائے ہرمز سے گزرنے والے اِن 99 جہازوں میں سے 33 ایران سے تھے

ویب ڈیسک March 21, 2026
جنگ شروع ہونے کے بعد سے آبنائے ہرمز سے اب تک 99 جہاز گزرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ منتخب سمندری جہازوں کو ایران نے گزرنے کی اجازت دی۔
ان میں مختلف ممالک کے تیل بردار اور کارگو جہاز شامل تھے۔

ان جہاز میں ایک پاکستانی جہاز بھی شامل تھا۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد آبنائے ہرمز سے اب تک کتنے جہاز گزر چکے ہیں؟۔ جہاز کا نام زیادہ تر رپورٹس میں واضح نہیں کیا گیا البتہ کچھ غیر سرکاری ذرائع اسے کراچی نامی ٹینکر بتاتے ہیں۔

آبنائے ہرمز سے گزرنے والے اِن 99 جہازوں میں سے 33 ایران سے تھے۔ جبکہ دیگر جہاز وہ تھے جو ایرانی تیل کی تجارت سے تعلق کے شبہے میں عالمی پابندیوں کی زد میں ہیں۔

یہ جہاز ایران کی منتخب اجازت سے گزرے۔ ایران نے اعلان کیا تھا کہ امریکا اور اسرائیل سے وابستہ جہازوں کو روکیں گے جبکہ باقی ممالک کے جہازوں کو اجازت دی جا سکتی ہے۔

کچھ ممالک نے ایران سے براہِ راست بات چیت کرکے اجازت حاصل کی۔  پاکستان بحریہ نے
 محافظ البحر آپریشن کے تحت پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارا۔
