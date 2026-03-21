ویمنز ایشین فٹ بال کپ، جاپان نے فائنل میں آسٹریلیا کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا

پورے ٹورنامنٹ میں جاپانی ٹیم ناقابل شکست رہی

ویب ڈیسک March 22, 2026
facebook whatsup
SYDNEY:

جاپان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا کو شکست دے کر ویمنز ایشین فٹ بال کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا، فائنل میں واحد گول نے میچ کا فیصلہ کر دیا۔

سڈنی میں کھیلے گئے اس تاریخی فائنل میں ریکارڈ 74 ہزار سے زائد شائقین نے شرکت کی۔ جاپان کی جانب سے فیصلہ کن گول مائیکا ہمانو نے 17ویں منٹ میں شاندار لانگ رینج شاٹ کے ذریعے کیا، جو سیدھا جال میں جا لگا۔

یہ جاپان کا تیسرا ایشین کپ ٹائٹل ہے، اس سے قبل وہ 2014 اور 2018 میں بھی چیمپئن رہ چکا ہے۔

پورے ٹورنامنٹ میں جاپانی ٹیم ناقابل شکست رہی اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھ میچز میں 29 گول اسکور کیے جبکہ صرف ایک گول کھایا، جس سے اس کی برتری واضح ہوئی۔

آسٹریلیا نے میچ کے آغاز میں بہتر کھیل پیش کیا اور کئی مواقع حاصل کیے، تاہم اہم مواقع ضائع کرنے کی وجہ سے ٹیم کو نقصان اٹھانا پڑا۔

یہ ٹورنامنٹ آئندہ عالمی کپ کے لیے کوالیفائنگ مرحلہ بھی تھا، جس کے تحت جاپان، آسٹریلیا اور دیگر بڑی ایشیائی ٹیمیں عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

 Mar 21, 2026 06:58 PM |
شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

 Mar 21, 2026 02:28 PM |
ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

Mar 21, 2026 12:18 PM |

متعلقہ

Express News

بابراعظم شیف بن گئے، شیر خرمہ بنانے کی ویڈیو وائرل

Express News

رونالڈو کا عید کے موقع پر مسلمانوں کیلیے خاص پیغام وائرل

Express News

اہم آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل سے باہر

Express News

تیسرا ٹی ٹوئنٹی: نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

لیونل میسی نے کرسٹیانو رونالڈو سے بڑا اعزاز چھین لیا

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی: انگلینڈ میں استعمال ہونیوالی گیندوں کی قلت کا خطرہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو