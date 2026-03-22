فیروزآباد پولیس نے 5 دن سے قید خاتون کو بازیاب کرکے ملزم کو گرفتارکرلیا

ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس اسٹیشن منتقل کردیا

ویب ڈیسک March 22, 2026
مدد گار ون فائیو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک خاتون کو بازیاب کرکے ایک ملزم کوگرفتارکرلیا۔

تفصیلات کے مطابق مدد گار ون فائیو پولیس نے فیروزآباد تھانے کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئےایک خاتون کوبازیاب کرکے ایک ملزم کوگرفتارکرلیا۔

پولیس مددگار15 کا فیروز آباد کے علاقےسے خاتون کو قید کرنےکی اطلاع ملتے ہی مددگار 15 جائے وقوع پر پہنچ گئی۔

مددگار 15 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو بازیاب کروالیا اورموقع سے ایک ملزم کو مبینہ نشے کی حالت میں گرفتار کرلیا۔

ترجمان مدد گار ون فائیو پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کے بیان کے مطابق ملزم نے خاتون سے اس کے 2 موبائل فونز چھین لیے تھےاورپانچ دن سے قید کیا ہواتھا اورمبینہ ذیادتی کا نشانہ بھی بناتا رہا۔

بعدازاں مددگار15 نے متاثرہ خاتون اورگرفتارملزم کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس اسٹیشن منتقل کردیا۔
عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

