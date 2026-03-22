عید کی خوشیوں میں مہمان نوازی کا رنگ، سادہ انداز میں دل جیتنے کے گُر

وقار احمد شیخ March 22, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: اے آئی)

عید صرف نئے کپڑوں اور پکوانوں کا نام نہیں بلکہ یہ رشتوں کو مضبوط بنانے اور محبت بانٹنے کا بھی بہترین موقع ہوتا ہے۔ ایسے میں مہمان نوازی کا خوبصورت انداز عید کی خوشیوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔

پہلا تاثر ہی خاص بنائیں

مہمانوں کا استقبال مسکراہٹ اور خوش اخلاقی کے ساتھ کریں۔ گھر کے داخلی حصے کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا بھی اچھا تاثر قائم کرتا ہے۔

کھانوں میں توازن رکھیں

عید پر کھانوں کی بھرمار عام بات ہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ کم مگر معیاری اور ذائقہ دار ڈشز زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ میٹھے، نمکین اور مشروبات کا متوازن انتخاب مہمانوں کو متاثر کرتا ہے۔

بیٹھک اور ماحول کی ترتیب

مہمانوں کے لیے آرام دہ نشست کا انتظام کریں۔ ہلکی موسیقی، صاف ستھرا ماحول اور مناسب روشنی خوشگوار فضا پیدا کرتی ہے۔

بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال

مہمانوں میں شامل بچوں کے لیے چھوٹے تحائف اور بزرگوں کے لیے خصوصی توجہ عید کے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہے۔

یادگار لمحات بنائیں

عید کے موقع پر تصاویر لینا، ہلکی پھلکی گفتگو اور فیملی گیمز کھیلنا اس دن کو یادگار بنا سکتا ہے۔ اصل خوبصورتی سادگی اور خلوص میں ہی ہوتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |
عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 11:19 AM |
شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

 Mar 21, 2026 06:58 PM |

متعلقہ

Express News

سربراہ کلاؤڈ فلیئر کا اے آئی بوٹس سے متعلق انتباہ

Express News

جرمنی: مداح نے فٹبال میچ کے دوران وی اے آر مانیٹر بند کر دیا

Express News

تجربہ گاہ میں بنی کھانے کی نالی کی کامیاب پیوندکاری

Express News

اہم آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل سے باہر

Express News

آج کا دن کیسا رہے گا؟

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں تماشائیوں کے انکلوژرز 1992 ورلڈ کپ کے ہیروز کے نام سے منسوب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو