عید صرف نئے کپڑوں اور پکوانوں کا نام نہیں بلکہ یہ رشتوں کو مضبوط بنانے اور محبت بانٹنے کا بھی بہترین موقع ہوتا ہے۔ ایسے میں مہمان نوازی کا خوبصورت انداز عید کی خوشیوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔
پہلا تاثر ہی خاص بنائیں
مہمانوں کا استقبال مسکراہٹ اور خوش اخلاقی کے ساتھ کریں۔ گھر کے داخلی حصے کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا بھی اچھا تاثر قائم کرتا ہے۔
کھانوں میں توازن رکھیں
عید پر کھانوں کی بھرمار عام بات ہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ کم مگر معیاری اور ذائقہ دار ڈشز زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ میٹھے، نمکین اور مشروبات کا متوازن انتخاب مہمانوں کو متاثر کرتا ہے۔
بیٹھک اور ماحول کی ترتیب
مہمانوں کے لیے آرام دہ نشست کا انتظام کریں۔ ہلکی موسیقی، صاف ستھرا ماحول اور مناسب روشنی خوشگوار فضا پیدا کرتی ہے۔
بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال
مہمانوں میں شامل بچوں کے لیے چھوٹے تحائف اور بزرگوں کے لیے خصوصی توجہ عید کے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہے۔
یادگار لمحات بنائیں
عید کے موقع پر تصاویر لینا، ہلکی پھلکی گفتگو اور فیملی گیمز کھیلنا اس دن کو یادگار بنا سکتا ہے۔ اصل خوبصورتی سادگی اور خلوص میں ہی ہوتی ہے۔