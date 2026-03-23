عید اور سوشل میڈیا، خوشیاں بانٹیں مگر توازن کے ساتھ

سوشل میڈیا پر ذاتی معلومات یا لوکیشن شیئر کرتے وقت احتیاط برتیں

وقار احمد شیخ March 23, 2026
وہاں پر شُکر کرتے تھے، جہاں پر صبر مُشکل تھا فوٹو: فائل

آج کے دور میں عید کی خوشیاں صرف گھر تک محدود نہیں رہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں شیئر کی جاتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا استعمال متوازن اور مثبت ہونا چاہیے تاکہ اصل خوشیوں کا لطف برقرار رہے۔

خوشیوں کو شیئر کریں، مقابلہ نہ بنائیں

عید پر تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنا ایک خوشگوار عمل ہے، مگر اسے دوسروں سے موازنہ یا مقابلہ بنانے سے گریز کریں۔ ہر کسی کی عید اپنی جگہ خاص ہوتی ہے۔

پرائیویسی کا خیال رکھیں

سوشل میڈیا پر ذاتی معلومات یا لوکیشن شیئر کرتے وقت احتیاط برتیں۔ خاص طور پر گھر سے باہر ہونے کی اطلاع دینا سیکیورٹی کے حوالے سے خطرناک ہو سکتا ہے۔

حقیقی تعلقات کو ترجیح دیں

عید کے موقع پر صرف آن لائن مبارکباد دینے کے بجائے اپنے پیاروں سے بالمشافہ ملاقات کو ترجیح دیں۔ اصل خوشی حقیقی ملاقاتوں میں ہی ہوتی ہے۔

مثبت پیغامات کو فروغ دیں

عید کے موقع پر محبت، برداشت اور اتحاد کے پیغامات شیئر کریں۔ سوشل میڈیا کو ایک مثبت پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں تاکہ معاشرے میں اچھا اثر پیدا ہو۔
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

