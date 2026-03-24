امریکی شہری لاکھوں ڈالر کی لاٹری کیسے جیتا؟ دلچسپ داستان

امریکی شہری فرائیڈ چکن کھانے کی غرض سے دکان پر رکھا تھا

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

امریکا میں فرائیڈ چکن کھانے کی غرض سے دکان پر رُکنے والے شخص نے لاکھوں ڈالر مالیت کی لاٹری جیت لی۔

امریکی ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی (جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا) نے انتظامیہ کو بتایا کہ وہ اپنے لیے فرائیڈ چکن خریدنے کے لیے ایک دکان پر رکے اور جب وہ کھانا کھاتے وقت انہوں نے دو 100 ایکس کیش ٹکٹس لاٹری خریدنے کا فیصلہ کیا۔

ان دو ٹکٹوں سے انہوں نے مجموعی طور پر 50 ڈالر کا انعام جیتا جس سے انہوں نے دو اور ٹکٹ خریدے اور ان کا پھر 50 ڈالر کا انعام نکلا۔

انہوں نے کہا کہ اس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور انہوں نے ایک اور ٹکٹ خریدا جس نے ان کو 10 لاکھ ڈالر کا انعام جتوا دیا۔

انہوں نے بتایا کہ انعام کی رقم دیکھ وہ حیران رہ گئے۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ انعام 1000 ڈالر ہے لیکن جب قریب سے دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ 10 لاکھ ہے۔ وہ خوشی میں کار کی جانب دوڑے اور اپنے بچوں کو اس متعلق بتایا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر باکسنگ میں قدم رکھنے کیلیے تیار، ورلڈ باکسنگ چیمپئن کا ٹریننگ دینے کا انکشاف

 Mar 24, 2026 02:21 AM |
ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

 Mar 23, 2026 12:20 PM |
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |

متعلقہ

Express News

اسکاٹ لینڈ کے ساحل سے ملنے والا بوتل میں بند پیغام

Express News

15 سالہ لڑکے نے گرل فرینڈ کو چھوڑنے کےلیے اسکول بس چوری کرلی

Express News

جرمنی: مداح نے فٹبال میچ کے دوران وی اے آر مانیٹر بند کر دیا

Express News

دنیا کے خوش ترین ممالک کی فہرست جاری، پاکستان کا نمبر کون سا ہے؟

Express News

آسٹریلوی شہری نے پالتو کتے کیلئے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ویکسین بنا لی

Express News

سربیا میں 3000 سال قدیم اجتماعی قبر دریافت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو