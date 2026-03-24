بلوچستان میں آج سے شدید بارشوں کی پیشگوئی، فلیش فلڈنگ کا خدشہ

کوئٹہ:
بلوچستان میں آج اور کل جبکہ 27 تا 29 مارچ شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں آج موسم خشک رہے گا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ قلات میں 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
اسی طرح زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت 5 اور ژوب میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 16 اور تربت میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ نوکنڈی میں 19 اور چمن میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
بلوچستان کے ساحلی علاقوں گوادر میں کم سے کم درجہ حرارت 20 اور جیوانی میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے 24 سے 25 مارچ اور پھر 27 سے 29 مارچ کے دوران بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جس کے تحت بلوچستان کے ساحلی علاقوں سمیت تقریباً 27 اضلاع میں بارشیں متوقع ہیں۔
شدید بارشوں کے باعث 25 سے 28 مارچ کے دوران صوبے میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ تیز ہواؤں اور ژالہ باری سے کمزور املاک کو نقصان پہنچنے کا بھی امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے سیاحوں اور مسافروں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی ہے، جبکہ تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور ممکنہ ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کی تاکید کی گئی ہے۔ پیشگوئی کے مطابق تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔
بارشوں کی پیشگوئی خاران، خضدار، کیچ، پنجگور، آواران، گوادر، پسنی اور اورماڑہ میں کی گئی ہے، جبکہ لسبیلہ، خضدار، چاغی، دالبندین، سبی، کوہلو، بارکھان اور نصیرآباد میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔
اسی طرح نوشکی، کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، لورالائی، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں بھی بارش متوقع ہے، جبکہ ہرنائی، ژوب، قلات اور مستونگ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج صوبے کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا اور دوپہر کے بعد بارش کا امکان ہے۔
اسی طرح آج خاران، خضدار، کیچ، پنجگور، آواران، چاغی، نوشکی اور کوئٹہ میں بارش متوقع ہے، جبکہ زیارت، چمن، پشین، ہرنائی، قلات اور مستونگ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔