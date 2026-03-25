تل ابیب پر اڑتے کووں کے جُھنڈ، کیا ’مکمل تباہی‘ کی علامت ہے؟

تل ابیب کے آسمان پر کوؤں منڈلاتے ہوئے جھنڈوں کی وائرل ہونے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے

ویب ڈیسک March 25, 2026
تل ابیب کے آسمان پر کوؤں منڈلاتے ہوئے جھنڈوں کی وائرل ہونے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے.

گزشتہ دنوں اسرائیل پر ہونے والے میزائل حملوں کے بعد کشیدہ صورتحال کے تناظر میں ان پرندوں کی اس غیر معمولی حرکت کو بعض حلقوں نے آنے والی ’مکمل تباہی‘ کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک صارف نے پرندوں کی غیر معمولی حرکات کو سلطنتوں کے زوال کا شگون سمجھے جانے سے متعلق بتایا۔

صارف کا ویڈیو سے متعلق کہنا تھا کہ ایسا ہونے پر رومی جنگیں روک دیا کرتے تھے۔ اس سے سمجھا جاتا تھا کہ ’خدا نے اس زمین سے اپنی امان اٹھا لی ہے۔

اس غیر معمولی واقعے کو مذہبی پیشگوئی’ہاربنگر آ ف ڈُوم‘ سے بھی جوڑا گیا جو مکمل تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

ایک صارف نے واقعے کے حوالے انجیلِ مقدس کی ’بُک آف ریویلیشن‘ کا حوالہ دیا
ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

