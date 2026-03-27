زچگی آپریشن پہلے کرنے کا مقابلہ، لاہور کے اسپتال کی ویڈیو سامنے آگئی

ڈاکٹر طیبہ اور ڈاکٹر عائشہ کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا، صوبائی وزیر صحت کا سخت نوٹس

عدنان لودھی March 27, 2026
لاہور کے لیڈی ولنگڈن اسپتال میں 2 زچگی آپریشن کے دوران ڈاکٹرز نے آپس میں مقابلہ کیا جس کی تھیٹر میں بنی گئی ویڈیو سامنے آگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق لیڈی ولنگڈن اسپتال میں دو خواتین کے سی سیکشن (آپریشن) کے دوران ڈاکٹر طیبہ اور ڈاکٹر عائشہ کی ٹیمیں تھیٹر میں موجود تھیں۔

اس دوران تھیٹر میں کھڑی اسٹاف نے ویڈیو بنائی اور بتایا کہ دونوں ٹیموں کے درمیان تیز ترین آپریشن کرنے کا مقابلہ چل رہا ہے جس کا فیصلہ ڈاکٹر عیسیٰ کریں گے۔

ویڈیو بنانے والی لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک ڈاکٹر طیبہ کی سپورٹر ہے اور دوسری ڈاکٹر عائشہ کی ہے اور دونوں کے درمیان فُل مقابلہ چل رہا ہے۔

دوسری جانب صوبائی وزیر صحت نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کرکے سخت کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔

ذرائع کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جس کی ویڈیو آج سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی اور یہ ویڈیو سخت پابندی کے باوجود ڈاکٹرز کی ٹیم نے ہی بنائی ہے۔

شہریوں نے ویڈیو سامنے آنے کے بعد شدید تحفظات کا اظہار کیا اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مریضوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے والوں کیخلاف سخت ایکشن لیا جائے۔
