کینیڈا: 80 سالہ شہری نے سالگرہ پر انتہائی بڑا کیک بنا ڈالا

کیفے کے مالک نے 6044 پاؤنڈ وزنی گاجر کا کیک بنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں جما لیں

ویب ڈیسک March 28, 2026
کینیڈا کے ایک کیفے مالک نے اپنی 80 ویں سالگرہ پر 17 فٹ بائی 17 فٹ سائز کا گاجر کا کیک بنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔

برٹش کولمبیا سے تعلق رکھنے والے ٹیڈ مارٹین ڈیل (جو گران ولز کافی کے مالک ہیں) نے متعدد دیگر مقامی بیکریوں کے ساتھ ملکر اپنی سالگرہ کا کیک تیار کیا۔

یہ کیک 1760 پاؤنڈ گاجر، 700 پاؤنڈ مکھن، ہزروں انڈوں اور تقریباً 2000 گرام آئسنگ سے استعمال کیا گیا۔

ٹیڈ کا کہنا تھا کہ انہیں 430 ٹکڑوں سے یہ کیک بنانے میں ایک مہینے کا وقت لگا۔

جس کو بعد میں بدھ کے روز ٹیڈ کی سالگرہ کی پارٹی میں کھلایا گیا۔

ٹیڈ کا کہنا تھا کہ ان کے کیک کا وزن 6044 پاؤنڈ کے قریب تھا جس کے شواہد دیکھنے کے بعد گینیز ورلڈ ریکارڈ ان کو ریکارڈ سے نواز دے گا۔
متعلقہ

Express News

امریکا: دنیا کی سب سے بڑی چیز اسٹیک کی قطار

Express News

تل ابیب پر اڑتے کووں کے جُھنڈ، کیا ’مکمل تباہی‘ کی علامت ہے؟

Express News

مریخ پر اہرامِ مصر جیسا ڈھانچہ؟ راز  سے پردہ اٹھ گیا

Express News

نیدرلینڈز: 1300 برس قدیم وائکنگز کی کشتی کا ٹکڑا دریافت

Express News

آدھا انسان آدھی مچھلی، جاپان سے پُر اسرار مخلوق کی باقیات دریافت

Express News

امریکی شہری لاکھوں ڈالر کی لاٹری کیسے جیتا؟ دلچسپ داستان

