پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پاگیا

دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی ادائیگیاں تقریباً 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی

ویب ڈیسک March 28, 2026
عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے بعد ملک کے لیے اہم مالی معاونت کی راہ ہموار ہوگئی۔

آئی ایم ایف کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو توسیعی فنڈ سہولت (EFF) کے تحت ایک ارب ڈالر جبکہ ریزیلینس اینڈ سسٹین ایبلٹی فیسلٹی (RSF) کے تحت 21 کروڑ ڈالر تک رسائی حاصل ہوگی۔

مزید پڑھیں

Express News

آئی ایم ایف کا ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے خفیہ رکھنے پر اعتراض

Express News

حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرولیم لیوی میں بھی بڑا اضافہ کردیا

ادارے کا کہنا ہے کہ دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی ادائیگیاں تقریباً 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی، آئی ایم ایف بورڈ کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان کو رقم ملے گی۔

آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان مالی خسارہ کم کرنے میں پرعزم ہے، مہنگائی کنٹرول میں ہے جبکہ ٹیکس نظام میں اصلاحات جاری ہیں اور معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔
متعلقہ

Express News

اورنگی ٹاؤن میں عوام نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنادی، 2 ڈاکو ہلاک

Express News

کراچی۔ نوعمر لڑکا تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، شیر خوار بچے کی لاش برآمد

Express News

پیٹرول 95، ڈیزل 203 روپے بڑھانے کی سمری مسترد، وزیراعظم کا قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان

Express News

ملک کے مختلف علاقوں میں آج رات اور کل بارشوں و ژالہ باری کا امکان

Express News

لاہور میں دیوار گرنے سے 5 سالہ بچی نالے میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ

