حکومت نے مٹی کا تیل مزید مہنگا کردیا

گزشتہ ہفتے بھی مٹی کے تیل کی قیمت میں 70 روپے73 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا

ویب ڈیسک March 28, 2026
اسلام آباد:

عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات پاکستان میں بھی سامنے آ رہے ہیں، مٹی کا تیل مزید 4 روپے 66 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔

جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت بڑھ کر 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہوگئی ہے اور اس اضافے کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے، گزشتہ ہفتے مٹی کے تیل کی قیمت میں 70 روپے73 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔

دوسری طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 321 روپے 17 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 335 روپے 86 پیسے پر برقرار ہے۔

نوٹیفکیشن میں مزید بتایا گیا ہے کہ حکومت پیٹرول پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 95 روپے 59 پیسے فی لیٹر پی ڈی سی ادا کرے گی، جبکہ ڈیزل پر یہ رقم 203 روپے 88 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔
متعلقہ

Express News

اورنگی ٹاؤن میں عوام نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنادی، 2 ڈاکو ہلاک

Express News

کراچی۔ نوعمر لڑکا تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، شیر خوار بچے کی لاش برآمد

Express News

پیٹرول 95، ڈیزل 203 روپے بڑھانے کی سمری مسترد، وزیراعظم کا قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان

Express News

ملک کے مختلف علاقوں میں آج رات اور کل بارشوں و ژالہ باری کا امکان

Express News

لاہور میں دیوار گرنے سے 5 سالہ بچی نالے میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ

