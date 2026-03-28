ایرانی ہیکرز نے ایف بی آئی ڈائریکٹر کی ای-میلز ہیک کرلیں، ذاتی معلومات جاری

ایف بی آئی نے بھی اس واقعے کی تصدیق کردی ہے

ویب ڈیسک March 28, 2026
ایران سے منسوب ایک ہیکر گروپ ایف بی آئی ڈائریکٹرکاش پٹیل کی ذاتی ای میلز ہیک کرلی ہے جس کی ایف بی آئی نے بھی تصدیق کردی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیکر گروپ ہنڈالا ہیک ٹیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کاش پٹیل کی ای میلز، تصاویر اور کچھ دستاویزات حاصل کی گئیں ہیں جبکہ کچھ مواد آن لائن بھی شیئر کیا گیا ہے۔

ایف بی آئی نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے تاہم ادارے کا کہنا ہے کہ ہیک ذاتی ای میلز تک محدود ہے، سرکاری ای میل کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔

ادارے کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیک ہونے والا ڈیٹا پرانا ہے۔ سرکاری یا حساس حکومتی معلومات شامل نہیں ہیں جبکہ خطرات کو کم کرنے کیلئے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔
