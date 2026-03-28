ایران جنگ کے بعد سے حوثیوں کا اسرائیل پر پہلا میزائل حملہ، سائرن بج اٹھے

حوثیوں کی جانب سے یہ میزایل حملہ جنوبی اسرائیل کی طرف داغا گیا

ویب ڈیسک March 28, 2026
اسرائیلی فوج آئی ڈی ایف نے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کی صبح یمن سے اسرائیل کی طرف ایک میزائل داغا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق حوثیوں کی جانب سے اس طرح کا حملہ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے پہلا حملہ ہے۔

اسرائیلی فوج نے کہا کہ خطرے کو روکنے کے لیے فضائی دفاعی نظام کو فعال کیا گیا اور نیگیو خطے میں بیر شیبہ شہر اور آس پاس کی کمیونٹیز میں سائرن بجائے گئے۔

اس نئی صورتحال کے درمیان رہائشیوں کو ہوم فرنٹ کمانڈ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔

حوثیوں کی جانب سے یہ میزایل حملہ جنوبی اسرائیل کی طرف داغا گیا۔ بعد ازاں بیر شیبہ اور قریبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ ایلات میں خطرے کے امکان کے حوالے سے ابتدائی وارننگ بھی جاری کی گئی۔

حملے کے وقت ہلاکتوں یا براہ راست نقصانات کی فی الحال کوئی فوری اطلاع میسر نہیں۔

واضح رہے کہ حوثی، ایک ایرانی حمایت یافتہ پراکسی، اس سے قبل خطے میں دیگر ایرانی پراکسیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو نشانہ بنا چکی ہے تاہم 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد یہ یمن سے اسرائیلی سرزمین کی طرف پہلا تصدیق شدہ میزائل لانچ ہے۔
متعلقہ

Express News

یوکرین کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان

Express News

بھارت نے ایس-400 روسی میزائل سسٹم، طیاروں کی خریداری کیلئے 25 ارب ڈالر کی منظوری دے دی

Express News

ایران کا سعودیہ میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، ایندھن بھرنے والی امریکی گاڑیاں، لاجسٹک سپورٹ بیڑہ تباہ

Express News

پاسداران انقلاب کی خلیج میں امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی، عوام کو دور رہنے کی ہدایت

Express News

شدید بارش اور آندھی نے امارات کو ہلا دیا، سڑکیں زیر آب، سیلاب کا الرٹ جاری

Express News

جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کی ٹیلیفونک سفارتکاری نے اہم کردار ادا کیا، امریکی میڈیا

