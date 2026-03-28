ایران جنگ کے بعد سے حوثیوں کا اسرائیل پر پہلا میزائل حملہ، سائرن بج اٹھے

اسرائیلی فوج آئی ڈی ایف نے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کی صبح یمن سے اسرائیل کی طرف ایک میزائل داغا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق حوثیوں کی جانب سے اس طرح کا حملہ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے پہلا حملہ ہے۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ خطرے کو روکنے کے لیے فضائی دفاعی نظام کو فعال کیا گیا اور نیگیو خطے میں بیر شیبہ شہر اور آس پاس کی کمیونٹیز میں سائرن بجائے گئے۔
اس نئی صورتحال کے درمیان رہائشیوں کو ہوم فرنٹ کمانڈ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔
حوثیوں کی جانب سے یہ میزایل حملہ جنوبی اسرائیل کی طرف داغا گیا۔ بعد ازاں بیر شیبہ اور قریبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ ایلات میں خطرے کے امکان کے حوالے سے ابتدائی وارننگ بھی جاری کی گئی۔
حملے کے وقت ہلاکتوں یا براہ راست نقصانات کی فی الحال کوئی فوری اطلاع میسر نہیں۔
واضح رہے کہ حوثی، ایک ایرانی حمایت یافتہ پراکسی، اس سے قبل خطے میں دیگر ایرانی پراکسیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو نشانہ بنا چکی ہے تاہم 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد یہ یمن سے اسرائیلی سرزمین کی طرف پہلا تصدیق شدہ میزائل لانچ ہے۔