ایرانی صوبے زنجان پر امریکی اسرائیلی حملہ، 5 افراد شہید

زخمیوں کو ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک March 28, 2026
ایران کے شمال مغربی صوبہ زنجان پر امریکی اسرائیلی فضائی حملے میں پانچ شہری شہید اور سات زخمی ہو گئے ہیں۔

فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق زنجان کے ڈپٹی گورنر علی صادقی نے بتایا کہ شہادتیں اُس وقت ہوئیں جب ایک رہائشی عمارت کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں کو ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔

بعدازاں ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل، اردن، عراق اور خلیجی ممالک کو ڈرون اور میزائل حملوں کی لہروں سے نشانہ بنایا۔

ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں بنایا۔
