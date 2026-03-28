بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری آخری مراحل میں داخل، تہلکہ خیز رپورٹ

بھارتی معاشرے میں امتیازی قوانین، تعصبی بیانات اور اقلیتوں کی حقوق سے محرومی عام ہے

ویب ڈیسک March 28, 2026
جینوسائیڈ واچ نے اپنی رپورٹس میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت نسل کشی کے دس مراحل میں سے سات مرحلے  عبور کر چکا ہے۔

جینوسائیڈ واچ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو دنیا بھر میں نسل کشی کی نگرانی اور روک تھام کرتی ہے۔ جینوسائیڈ واچ کا دس مراحل پر مبنی فریم ورک نسل کشی کی علامات کی نشاندہی کرتا ہے۔

جینوسائیڈ واچ نے فروری 2026 کی رپورٹ خاص طور پر بھارت میں  مسلمانوں کی نسل کشی پر مرکوز کی  ہے جس میں بتایا گیا کہ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے نفرت انگیز تقاریر اور مخالف مسلم ریلیوں میں اضافہ ہوا ہے۔

جینوسائیڈ واچ نے بتایا کہ بھارتی معاشرے میں امتیازی قوانین، تعصبی بیانات اور اقلیتوں کی حقوق سے محرومی عام ہے۔ بھارت میں  تعصب، بڑھتی ہوئی نفرت انگیز تقاریر ، قانونی اخراج اور تشدد عروج پر ہے جبکہ بھارتی سول سروس میں مسلمانوں کی کم نمائندگی ،سینکڑوں انٹرنیٹ پابندیاں، نفرت انگیز واقعات اور مکانات کا انہدام مل کر بڑے پیمانے پر تشدد کی تیاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ 
جینوسائیڈ واچ کے مطابق کل آبادی کا 14.2٪ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی نمائندگی سول سروس میں صرف 3٪ اور پولیس میں 4٪ ہے۔ لاکھوں مسلمان قانونی تحفظ اور فیصلہ سازی کے عمل میں شامل نہیں ہو سکتے۔ 

دوسری جانب آسام میں 7 ملین سے زائد افراد کی شہریت  ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ آسام میں 10 نئے حراستی مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جبکہ سب سے زیادہ بنگالی مسلمانوں کو شہریت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔

جینوسائیڈ واچ  کا کہنا ہے کہ ہندوتوا رہنما ہندوؤں کو اسلحہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں اور تشدد کو دفاع کے نام پر جائز قرار دیتے ہیں۔ دہشت گرد حملوں کے بعد مسلمانوں کے قتل کے لیے آن لائن ویڈیوز، گانے اور پیغامات وائرل کیے جا رہے ہیں۔

جینوسائیڈ واچ کے مطابق مسلمانوں پر ہندو جتھوں کے حملوں میں پولیس نے زیادہ تر مسلم متاثرین کو گرفتار کیا۔  بھارت کی جیلوں میں مسلمان قیدیوں کی تعداد 19٪ ہے۔

جینوسائیڈ واچ نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں  نفرت انگیز تقریبات اور تربیتی کیمپ فوری طور پر بند کیے جائیں۔
متعلقہ

Express News

یوکرین کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان

Express News

بھارت نے ایس-400 روسی میزائل سسٹم، طیاروں کی خریداری کیلئے 25 ارب ڈالر کی منظوری دے دی

Express News

ایران کا سعودیہ میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، ایندھن بھرنے والی امریکی گاڑیاں، لاجسٹک سپورٹ بیڑہ تباہ

Express News

پاسداران انقلاب کی خلیج میں امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی، عوام کو دور رہنے کی ہدایت

Express News

شدید بارش اور آندھی نے امارات کو ہلا دیا، سڑکیں زیر آب، سیلاب کا الرٹ جاری

Express News

جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کی ٹیلیفونک سفارتکاری نے اہم کردار ادا کیا، امریکی میڈیا

