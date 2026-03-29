نااہل مودی سرکار کی ناقص معاشی و سفارتی پالیسیوں نے بھارت کو پیٹرول، گیس اور معاشی بحرانوں میں دھکیل دیا۔
عالمی خبر رساں ادارہ ’’رائٹرز‘‘ نے یہود و ہنود گٹھ جوڑ کے بھارتی معیشت پر گہرے منفی اثرات عیاں کر دیے۔
رائٹرز کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار بھارتی بانڈز اور حصص سے ریکارڈ رفتار کے ساتھ سرمایہ نکال رہے ہیں۔ ایران جنگ کے آغاز سے اب تک غیر ملکی سرمایہ کار بھارت سے تاریخی 12.14 ارب ڈالر سرمایہ نکال چکے ہیں۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کی جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے سے بھارت میں مہنگائی میں مزید اضافہ متوقع ہے، حالیہ کشیدہ صورتحال نے بھارت کی معاشی ترقی کے امکانات کو شدید متاثر کیا جبکہ بھارتی روپیہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔
رائٹرز کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک بھارتی روپیہ تقریباً 4.2 فیصد گر چکا ہے۔
ماہرین کے مطابق مودی کی ناکام اور دوغلی پالیسیوں کے باعث بھارت اب غیرملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک ’’رسکی‘‘ مارکیٹ بن چکا ہے۔ بھارت کے تیزی سے زوال پذیر ہوتے معاشی اشاروں نے نااہل مودی کے بھارتی معاشی ترقی کے دعوؤں کی قلعی کھول دی ہے۔