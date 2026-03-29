غیرملکی سرمایہ کاروں کا بھارتی معیشت پر عدم اعتماد، مودی کے بلندوبانگ نعرے زمین بوس

ایران کی جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے سے بھارت میں مہنگائی میں مزید اضافہ متوقع ہے، غیر ملکی میڈیا

ویب ڈیسک March 29, 2026
facebook whatsup

نااہل مودی سرکار کی ناقص معاشی و سفارتی پالیسیوں نے بھارت کو پیٹرول، گیس اور معاشی بحرانوں میں دھکیل دیا۔

عالمی خبر رساں ادارہ ’’رائٹرز‘‘ نے یہود و ہنود گٹھ جوڑ کے بھارتی معیشت پر گہرے منفی اثرات عیاں کر دیے۔

رائٹرز کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار بھارتی بانڈز اور حصص سے ریکارڈ رفتار کے ساتھ سرمایہ نکال رہے ہیں۔ ایران جنگ کے آغاز سے اب تک غیر ملکی سرمایہ کار بھارت سے تاریخی 12.14 ارب ڈالر سرمایہ نکال چکے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کی جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے سے بھارت میں مہنگائی میں مزید اضافہ متوقع ہے، حالیہ کشیدہ صورتحال نے بھارت کی معاشی ترقی کے امکانات کو شدید متاثر کیا جبکہ بھارتی روپیہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔

رائٹرز کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک بھارتی روپیہ تقریباً 4.2 فیصد گر چکا ہے۔

ماہرین کے مطابق مودی کی ناکام اور دوغلی پالیسیوں کے باعث بھارت اب غیرملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک ’’رسکی‘‘ مارکیٹ بن چکا ہے۔ بھارت کے تیزی سے زوال پذیر ہوتے معاشی اشاروں نے نااہل مودی کے بھارتی معاشی ترقی کے دعوؤں کی قلعی کھول دی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو