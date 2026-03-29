ڈریپ  کی ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق خبروں کی تردید

ڈریپ نے بطور ریگولیٹر تمام فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو دو اہم ایڈوائزریز جاری کی ہیں

ویب ڈیسک March 29, 2026
ڈریپ  نے ضروری  ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے متعلق زیرِ گردش خبروں کی سختی سے تردید کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈریپ نے ضروری  ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔

ترجمان ڈریپ کا کہنا ہے کہ ضروری ادویات، بشمول انسولین اور دیگر جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ضروری ادویات کی قیمتوں میں کسی نئے اضافے کی منظوری نہیں دی گئی۔

ترجمان نے بتایا کہ ضروری ادویات کی فہرست میں شامل ادویات کی قیمتوں میں فارماسیوٹیکل کمپنیاں از خود اضافہ نہیں کر سکتی ہیں۔ ڈریپ ادویات کی دستیابی کے حوالے سے کڑی نگرانی کو یقینی بنارہی ہے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈریپ نے بطور ریگولیٹر تمام فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو دو اہم ایڈوائزریز جاری کی ہیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خام مال کے حصول کے متعدد ذرائع اختیار کریں اور مناسب ذخیرہ برقرار رکھیں تاکہ عالمی سپلائی چین میں ممکنہ رکاوٹوں کے باعث ادویات کی قلت سے بچا جا سکے۔
