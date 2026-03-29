گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زراعت اور لائیو اسٹاک میں ترقی اور خود کفالت کی جانب اہم قدم

فون گرو نے جدید مشینری کے ذریعے پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی اسمارٹ فارمنگ کو تقویت دی ہے

ویب ڈیسک March 29, 2026
اسلام آباد:

گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت فون گرو پاکستان میں جدید زرعی ٹیکنالوجی اور اسمارٹ فارمنگ کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔

فون گرو نے جدید مشینری کے ذریعے پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی اسمارٹ فارمنگ کو تقویت دی ہے۔ جدید آبپاشی نظام، سولرائزیشن اور ماحول دوست طریقوں سے پانی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔

ڈرونز، سینسرز اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے استعمال سے پریسیژن فارمنگ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ جینیاتی معیار، آئی وی ایف ٹیکنالوجی اور ایمبریو ٹرانسفر سے مویشیوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔

فون گرو کی جانب سے 2028 تک زون بیسڈ نیشنل ہرڈ امپروومنٹ پروگرام کے قیام کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔

منیجر لائیو اسٹاک فون گرو ڈاکٹر شمریز نے کہا کہ مارچ 2024 میں فون گرو نے برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشی درآمد کر کے اب تک ڈیڑھ لاکھ سے زائد سیمن ڈوزز تیار کیں، جن میں سے بڑی تعداد کسانوں تک پہنچ چکی ہے۔

ڈاکٹر شمریز نے کہا کہ فون گرو کی لیب میں اب تک 3 ہزار سے زائد ایمبریوز تیار کر کے 800 سے زائد مختلف فارمز پر منتقل کیے جا چکے ہیں، ان اقدامات کے باعث عام کسان بھی اعلیٰ جینیاتی مویشیوں کے ذریعے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ حاصل کر رہے ہیں۔

گرین پاکستان انیشیٹو کے مؤثر اقدامات سے پاکستان زرعی جدت، پائیداری اور خود کفالت کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔
