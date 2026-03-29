علیزے شاہ نے کھل کر عینا آصف کی حمایت کا اظہار کردیا

پاکستان کی معروف ٹی وی اداکارہ علیزے شاہ نے نوجوان اداکارہ عینا آصف کے حق میں کھل کر حمایت کا اظہار کردیا۔
علیزے شاہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر عینا آصف کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ شوبز انڈسٹری میں بعض سینئر فنکار نئے یا کم تجربہ کار اداکاروں کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں نیچا دکھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عینا آصف اپنی نسل کی بہترین اداکاراؤں میں شامل ہیں اور غیر معمولی جذباتی ذہانت رکھتی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کم عمر لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے رویے اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، خاص طور پر ان کے ساتھ جو شوبز کے پس منظر سے تعلق نہیں رکھتیں۔ علیزے شاہ نے عینا آصف پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمت کے ساتھ اپنے تجربات سب کے سامنے رکھے۔
یاد رہے کہ عینا آصف نے حال ہی میں ایک پروگرام میں سینئر اداکاروں کے رویے سے متعلق بات کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ بعض مواقع پر انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے یا طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس پر سوشل میڈیا پر بھی بحث چھڑ گئی۔
علیزے شاہ نے نوجوان اداکارہ کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کھل کر بات کرنا دیگر نوجوان فنکاروں کے لیے بھی حوصلہ افزا مثال ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔