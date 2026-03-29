مراکش کشتی حادثہ: ریڈ بک میں شامل بدنام زمانہ انسانی اسمگلر گرفتار

ملزم کو گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا، جس کا نام ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلرز میں شامل تھا، ایف آئی اے

ویب ڈیسک March 29, 2026
ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مراکش کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا بدنام زمانہ انسانی اسمگلر گرفتار کر لیا۔

ترجمان کے مطابق ملزم قاصد علی کو گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا، جس کا نام ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلرز میں شامل تھا۔

ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا اہم کارندہ تھا اور اس پر متعدد مقدمات درج تھے۔ ملزم شہریوں کو یورپ بھجوانے کے جھانسے دے کر لاکھوں روپے بٹورتا اور انہیں غیر قانونی راستوں سے افریقہ منتقل کرتا تھا۔

ترجمان کے مطابق ملزم متاثرہ خاندانوں سے اسپین بھجوانے کے نام پر فی کس 33 لاکھ روپے وصول کرتا تھا۔ انسانی اسمگلروں کے نیٹ ورک نے نوجوانوں کو موریطانیہ منتقل کر کے تشدد، جبری مشقت اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں متاثرین کو سمندر کے راستے اسپین بھیجنے کا جھانسہ دے کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔

حکام کے مطابق کشتی حادثے میں متاثرین جان کی بازی ہار گئے۔ گرفتار ملزم پر انسانی اسمگلنگ، بھتہ خوری، جبری مشقت، فراڈ اور تارکین وطن کی اموات کا سبب بننے جیسے سنگین الزامات عائد ہیں۔

ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم ایک منظم بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ گینگ کا اہم رکن ہے، جبکہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔
متعلقہ

Express News

ایران کا پاکستانی پرچم تلے 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت پر اتفاق

Express News

لاہور؛ لیڈی ولینگڈن اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریض کو بے ہوشی کا ٹیکا لگانے کا انکشاف

Express News

خطے کی صورتحال پر 4 فریقی اجلاس، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ پاکستان پہنچ گئے

Express News

کراچی میں ٹرالر کے حادثات میں 2 شہری جاں بحق، گدھا شدید زخمی

Express News

زمین سے محبت کا دن، ملک بھر میں سرکاری عمارتوں اور شاہراہوں کی لائٹیں 1 گھنٹے کیلیے بند

Express News

کراچی، زخمی ہونے کے باوجود بھی ڈکیت کی لوٹ مار، فوٹیج سامنے آگئی

