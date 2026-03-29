بنوں میں برآمدہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 40  زخمی

ریسکیو 1122 کے مطابق واقعہ کے وقت متاثرہ افراد بارش سے بچنے کے لیے برآمدے کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے

مبشر اسلام March 29, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
ڈی آئی خان:

بنوں کے علاقےکوٹکہ غلام قادر میں شہباز عظمت خیل اڈہ کے قریب برآمدہ گرنے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔

ریسکیو 1122 کے مطابق واقعہ کے وقت متاثرہ افراد بارش سے بچنے کے لیے برآمدے کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے کہ اسی دوران اچانک برآمدہ گر گیا اور درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔

ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ حکام کے مطابق متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔

اسپتال انتظامیہ کے مطابق برآمدہ گرنےت کی وجہ سے 2 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔حکام نے شہریوں کو خراب موسم کے دوران کمزور عمارتوں اور برآمدوں کے نیچے کھڑے ہونے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو