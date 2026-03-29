ڈی آئی خان:
بنوں کے علاقےکوٹکہ غلام قادر میں شہباز عظمت خیل اڈہ کے قریب برآمدہ گرنے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔
ریسکیو 1122 کے مطابق واقعہ کے وقت متاثرہ افراد بارش سے بچنے کے لیے برآمدے کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے کہ اسی دوران اچانک برآمدہ گر گیا اور درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔
ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ حکام کے مطابق متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔
اسپتال انتظامیہ کے مطابق برآمدہ گرنےت کی وجہ سے 2 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔حکام نے شہریوں کو خراب موسم کے دوران کمزور عمارتوں اور برآمدوں کے نیچے کھڑے ہونے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔