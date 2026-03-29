پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 86 ویں لہر کے دوران خطے کے مختلف مقامات پر امریکی اور اسرائیلی فضائی اور ڈرون انفرا اسٹرکچر اور ان کی افواج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا کہ آپریشن وعدہ صادق 4" کی 86ویں لہر اتوار کی علی الصبح کئی مراحل پر مشتمل انداز میں شروع کی گئی، جس میں پاسداران کی ایرو اسپیس فورس اور بحریہ کی جانب سے مربوط میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے، جن کا ہدف خطے میں امریکی اور اسرائیلی تنصیبات تھیں۔
بیان میں کہا گیا کہ آپریشن کے پہلے مرحلے میں میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے امریکی اڈوں پر فضائی اور ڈرون آپریشنل انفرا اسٹرکچر اور اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، جن میں وکٹوریہ، عریفجان اور الخرج شامل ہیں۔
پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس دوران امریکی اور اسرائیلی افواج کے مبینہ ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ کوملہ گروپ سے وابستہ عناصر کو بھی مختلف علاقوں میں نشانہ بنایا گیا، جن میں اراد، نقب (نیگیو)، تل ابیب، اربیل، امریکی پانچویں بحری بیڑا اور الظفرہ شامل ہیں۔
غیرملکی میڈیا نے رپورٹس میں بتایا کہ ایرانی میزائل حملے میں جنوبی اسرائیل میں ایڈاما کیمیکلز پلانٹ متاثر ہوا ہے، اسی طرح جنوبی اسرائیل میں قائم ماختشیم پلانٹ بھی ایرانی میزائل سے متاثر ہوا ہے تاہم کوئی جانی نقصان کی رپورٹ نہیں ملی ہے۔
اسرائیل کی فائر اور ریسکیو سروس نے کہا کہ جنوبی اسرائیل کے صنعتی علاقے میں آگ لگی ہے، جہاں متعدد کیمیائی اور صنعتی پلانٹس موجود ہیں اور یہ ممکنہ طور پر ایرانی میزائل یا روکے گئے میزائل کے ملبے کی وجہ سے پیش آیا۔
اسرائیلی فائر بریگیڈ نے عوام سے کہا کہ وہ نیوٹ ہوواب صنعتی علاقے سے دور رہیں کیونکہ وہاں خطرناک مواد موجود ہے جبکہ 34 فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں تاہم صنعتی علاقے سے 800 میٹر کے فاصلے یا اس دور عوام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ پلانٹ کے قریب مقیم شہریوں کو ہدایت دی جاتی ہیں کہ وہ اندر رہیں، کھڑکیاں اور وینٹیلیشن بند کریں اور سیکیورٹی اور ایمرجنسی فورسز کی ہدایات پر عمل کریں جب تک واقعے پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا۔
اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا کہ صنعتی زون میں اثر ممکنہ طور پر میزائل کے ملبے کی وجہ سے ہوا، اس کے فوراً بعد ایران کی جانب سے نئے حملوں کا پتا چلا ہے۔
مزید بتایا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میزائل کے ملبے کا اثر ہےجبکہ اسرائیلی ٹی وی چینلز نے جنوبی اسرائیل کے رامات ہوواب صنعتی زون سے بلند سیاہ دھوئیں کی تصاویر دکھائیں۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
فوج نے بتایا کہ اتوار کو ایران کی جانب سے پانچ لہروں پر مشتمل میزائل حملوں کا علم ہوا ہے اور ہر بار دفاعی نظام خطرے کو ناکارہ بنانے کے لیے فعال ہے۔
اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایران نے جنوبی اسرائیل کی جانب میزائل داغے ہیں اور دو میزائل روکے گئے جبکہ تیسرا کھلی جگہ پر گر گیا، ایک اور رپورٹ میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل بھر میں 40 بار سائرن بجے ہیں۔