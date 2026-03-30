سیالکوٹ کی بارات نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

کئی لوگ تو دور دراز علاقوں سے صبح سویرے ہی میرج ہال کے باہر جمع ہو گئے تھے

ویب ڈیسک March 30, 2026
سیالکوٹ:

مراکیوال کے علاقے میں ایک شادی کی تقریب اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جب بارات میں آسٹریلین ڈالرز اور پاکستانی کرنسی کی بارش کر دی گئی۔

تفصیلات کے مطابق ظہور الٰہی اعوان کے بیٹے قمر عباس کی بارات جب گوندل کے ایک مقامی میرج ہال پہنچی تو دولہا کے آسٹریلیا پلٹ بھائیوں نے نوٹوں سے بھرے تھیلے کھول دیے اور مہمانوں پر دل کھول کر کرنسی نچھاور کرنا شروع کر دی۔

عینی شاہدین کے مطابق تقریباً ایک گھنٹے تک مسلسل آسٹریلین ڈالرز اور پاکستانی نوٹ فضا میں بکھیرے جاتے رہے جسے سمیٹنے کے لیے سینکڑوں افراد موقع پر موجود تھے۔

کئی لوگ تو دور دراز علاقوں سے صبح سویرے ہی میرج ہال کے باہر جمع ہو گئے تھے اور بارات کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس انعامی بارش میں حصہ لے سکیں۔

واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں جن میں لوگوں کو نوٹ سمیٹنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔

 

ذرائع کے مطابق نچھاور کی جانے والی رقم لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے جبکہ اس منفرد بارات نے نہ صرف علاقے بلکہ سوشل میڈیا صارفین کو بھی حیران کر دیا ہے۔
متعلقہ

Express News

میکسیکو: کھدائی کے دوران قدیم قربان گاہ دریافت

Express News

امریکا: لاٹری کیلئے 20 ٹکٹ خریدنے والے شہری نے سارے انعام جیت لیے

Express News

کینیڈا: 80 سالہ شہری نے سالگرہ پر انتہائی بڑا کیک بنا ڈالا

Express News

امریکا: دنیا کی سب سے بڑی چیز اسٹیک کی قطار

Express News

تل ابیب پر اڑتے کووں کے جُھنڈ، کیا ’مکمل تباہی‘ کی علامت ہے؟

Express News

مریخ پر اہرامِ مصر جیسا ڈھانچہ؟ راز  سے پردہ اٹھ گیا

