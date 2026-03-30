پی آئی اے کی پہلی پرواز پی کے 785 لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ گئی

لندن:
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) کی پرواز پی کے 785 لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی، جہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
ایئرپورٹ پر پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے پرواز کا استقبال کیا جبکہ اس موقع پر ہیتھرو ایئرپورٹ کو پاکستان اور برطانیہ کے جھنڈوں سے سجایا گیا تھا۔
اس سلسلے میں ایک سادہ مگر باوقار تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کا کیک کاٹا گیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے اس پرواز کو ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کی پرواز پاکستانیوں کی دل کی آواز ہے اور اسے مزید وسعت ملنی چاہیے۔
ہیتھرو ایئرپورٹ کے ترجمان نے کہا کہ پی آئی اے کے ساتھ ہمارا سات دہائیوں پر محیط تعلق ہے، ہم اسے تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، آج ہمارا پرانا دوست واپس آ گیا ہے۔
دریں اثنا پی آئی اے کی لاہور سے لندن کے لیے چھ سال بعد پرواز کی روانگی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، پی آئی اے کا طیارہ لاہور سے آج 12 بجکر 50 منٹ پر لندن کے لیے روانہ ہوگا، اس موقع پر ایئرپورٹ پر ایک مختصر تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔