نااہل مودی کی ناکام پالیسیاں، بھارتی عوام گیس کے سنگین ترین بحران کا شکار

فوڈاسٹال مالکان کومتبادل ایندھن کےاستعمال یاکاروبار بند کرنے پر مجبورکر دیا ہے

ویب ڈیسک March 30, 2026
خلیجی جنگ کے باعث گیس بحران سے مودی حکومت کی بدانتظامی کاپول کھل گیا ہے اور خودانحصاری کےدعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 

امریکی جریدہ بلوم برگ کےمطابق خلیجی جنگ کےباعث بھارت میں ایل پی جی کی شدید قلت اور قیمتیں بڑھنےسےمزدورطبقےکی زندگی اجیرن ہوگئی۔

ایل پی جی کی قلت نےفوڈاسٹال مالکان کومتبادل ایندھن کےاستعمال یاکاروبار بند کرنے پر مجبورکر دیا ہے۔ گیس بحران کےباعث دہلی میں کاروبارٹھپ،غریب مزدورگھروں کوواپس جانے پرمجبورہیں۔

بھارت میں مینوفیکچرنگ اور دیگر معاشی سرگرمیاں متاثر،اہم صنعتوں کو اشیاءکی قلت اوربڑھتی قیمتوں کا سامناہے۔ خلیجی جنگ کےاثرات بھارت میں تیزی سےظاہرہوئےجہاں شہری مہنگےگیس سلنڈرز کےباعث گھریلواخراجات برداشت کرنےسےقاصرہیں۔

ماہرین کے مطابق مودی حکومت کے پاس ہنگامی صورتحال کیلئے مناسب  اسٹاک موجود نہیں جس کا خمیازہ آج بھارتی عام شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
