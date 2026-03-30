راولپنڈی: تھانہ کہوٹہ پولیس کی کارروائی، قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار

ویب ڈیسک March 30, 2026
راولپنڈی میں تھانہ کہوٹہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق زیرِ حراست ملزم نے ایک ہفتہ قبل ذاتی رنجش پر فائرنگ کر کے شہری کو قتل کیا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم مقتول کا ماموں زاد بھائی ہے۔ کہوٹہ پولیس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو ٹریس کیا۔ تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے زیرِ حراست شخص کو شاملِ تفتیش کیا گیا تو اس نے قتل کی واردات کا انکشاف کر دیا۔

پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ ابتدائی طور پر نامعلوم ملزم کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ ایس پی صدر انعم شیر نے کہا کہ گرفتار ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے عدالت پیش کیا جائے گا۔
متعلقہ

Express News

ایران میں اسرائیلی حملے میں پاکستانی شہری شہید، اہل خانہ جسد خاکی کے منتظر

Express News

امریکا-ایران کا پاکستان پر اعمتاد، آنے والے دنوں میں مذاکرات کی میزبانی کیلئے تیار ہیں، اسحاق ڈار

Express News

بنوں میں برآمدہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 40  زخمی

Express News

سعودی ولی عہد کے متعلق ٹرمپ کے توہین آمیز جملوں پر مولانا فضل الرحمٰن کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

مشرق وسطی میں کشیدگی، وزیراعظم سے ترکیہ اور مصری وزارئے خارجہ کی ملاقات

Express News

قاسم خان کی گفتگو کو حکومت نے بلاوجہ متنازع بنانے کی کوشش کی، سہیل آفریدی

