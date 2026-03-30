افغانوں کو پاکستانی خاندانوں میں شامل کرکے جعلی شناختی کارڈ بنانے والا گروہ گرفتار

ہر افغان باشندے کی شمولیت پر متعلقہ خاندان کو 2 لاکھ روپے فی کس معاوضہ ادا کیا جاتا تھا، پولیس

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup
بنوں:

پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے افغان مہاجرین کو پاکستانی خاندانوں کا حصہ بنا کر جعلی شناختی کارڈز بنانے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق یہ کارروائی ڈی پی او بنوں یاسر آفریدی کو ملنے والی مصدقہ اطلاع پر عمل میں لائی گئی، جس میں ایس پی سٹی توحید خان اور ایس ایچ او تھانہ سٹی ریاض خان نے پولیس ٹیم کے ساتھ مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

گرفتار ملزمان کی شناخت اجمل ولد عبد الرزاق اور بادشاہ خان ولد لاہور خان کے نام سے ہوئی، جو افغان شہری نقیب شاہ ولد زرکلام شاہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔

پولیس کے مطابق گرفتار افغان شہری صوبہ خوست کا رہائشی ہے، جس نے چمن بارڈر سے دراندازی کے بعد بنوں تک چھپتے چھپاتے سفر کیا۔

گرفتار افغان شہری نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے والد نے گروہ کے مفرور ارکان مامور سکنہ کوئٹہ اور زین اللہ سکنہ میرانشاہ سے 28 لاکھ روپے میں پاکستانی شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات کا سودا کیا۔

ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے افغان باشندوں کو پاکستانی خاندانوں میں شامل کروانے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ہر افغان باشندے کی شمولیت پر متعلقہ خاندان کو 2 لاکھ روپے فی کس معاوضہ ادا کیا جاتا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ گروہ کے دیگر مفرور ارکان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

اس حوالے سے ڈی پی او بنوں یاسر آفریدی نے کہا ہے کہ ملکی سالمیت اور عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، جعلسازی اور ملک دشمنی میں ملوث ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو