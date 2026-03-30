بہادر کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36برس بیت گئے

ان کی شہادت نے تحریکِ آزادیٔ کشمیر کونئی طاقت دی

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup

بہادر کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36برس بیت گئے ہیں۔ اشفاق مجیدوانی نے نوجوان نسل کو بیدارکیااورتحریک آزادی کشمیرمیں نئی روح پھونک دی۔

1980کی دہائی کےآخرمیں ابھرنےوالی نوجوان مزاحمتی قیادت کااہم نام اشفاق مجید وانی تھےجنہوں نےسیاسی شعوراوربیداری کو تقویت دی۔ اشفاق مجیدوانی دین اورفکرِاقبال سےمتاثرباہمت رہنماتھے جنہوں نےنوجوانوں میں آزادی اورحریت کا جذبہ پیدا کیا۔

30 مارچ 1990 کوسرینگر کے علاقےحوال میں بھارتی قابض فورسز نےبزدلانہ کارروائی کرتےہوئےانہیں گھیرلیا۔ اشفاق مجیدوانی قابض بھارتی فوج کےخلاف آخری دم تک بہادری سے لڑتےہوئے شہیدہوگئے۔

ان کی شہادت نے تحریکِ آزادیٔ کشمیر کونئی طاقت دی اور مزاحمتی جذبات کو مزید مضبوط بنا دیا۔ آج بھی اشفاق مجید وانی کوکشمیری نوجوانوں کیلئےمزاحمت،حوصلے اورجدوجہد کی علامت سمجھےجاتےہیں۔

بھارتی قابض افواج کے ظلم، جبراور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیری عوام کے حوصلے توڑنے میں ناکام رہی ہیں۔

کشمیری عوام پاکستان کو اپنی امید اور جدوجہد کا فطری حامی سمجھتے ہیں اور ہر آزمائش میں یہ وابستگی مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو