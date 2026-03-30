مقدمات کی بھرمار؛ راولپنڈی میں ایک اور انسداد منشیات عدالت کے قیام کا فیصلہ

اس وقت انسداد منشیات عدالت میں 653 ریکارڈ مقدمات زیر سماعت ہیں

ویب ڈیسک March 30, 2026
راولپنڈی:

انسداد منشیات عدالت میں مقدمات کی بھرمار کے باعث ایک اور نئی عدالت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اس سلسلے میں پرانی ضلع کچہری راولپنڈی میں نئی عدالت کے لیے کمرہ منتخب کر لیا گیا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ اس وقت انسداد منشیات عدالت میں 653 ریکارڈ مقدمات زیر سماعت ہیں، جس کے باعث نئی عدالت کے قیام کی ضرورت پیش آئی ہے۔ نئی عدالت کو انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نمبر 2 کا نام دیا جائے گا۔

نئی عدالت کے جج کے طور پر سینئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجا غضنفر فرائض انجام دیں گے جبکہ اس کے لیے ضیا کیانی کو پراسیکیوٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں نئی عدالت کے لیے اسٹاف کی تعیناتی آج مکمل کی جائے گی۔

حکام کے مطابق نئی عدالت رواں ہفتے کے دوران 2 روز میں باقاعدہ طور پر فعال ہو جائے گی، جہاں راولپنڈی ڈویژن بھر میں درج اے این ایف کیسز کا ٹرائل کیا جائے گا۔
