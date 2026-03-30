لاہور ہائیکورٹ: بیرون ملک نوکری کے نام پر کروڑوں روپے بٹورنے والے ملزم کی ضمانت خارج

جسٹس وحید خان نے ملزم علی رضا کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

لاہور ہائیکورٹ نے بیرون ملک نوکری کا جھانسہ دے کر شہریوں سے ایک کروڑ 59 لاکھ روپے بٹورنے کے کیس میں ملزم علی رضا کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔

جسٹس وحید خان نے کیس کی سماعت کی، وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خرم عدالت میں پیش ہوئے۔

سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم علی رضا نے تین افراد کو کینیڈا بھجوانے کے نام پر ایک کروڑ 59 لاکھ روپے وصول کیے، تاہم رقم لینے کے باوجود کسی کو بیرون ملک نہیں بھجوایا۔

وکیل کے مطابق ایسے افراد جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو