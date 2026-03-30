 ایران جنگ کا اصل مقصد کیا ہے، واضح کریں، آسٹریلیا کا ٹرمپ سے مطالبہ

میں مزید وضاحت چاہتا ہوں اور تناؤ میں کمی دیکھنا چاہتا ہوں، انتھونی البانیز

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup

آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البانیز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران جنگ میں وہ اصل میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، واضح کریں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانی نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران میں جاری جنگ کے مقاصد کے بارے میں مزید شفافیت چاہتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جنگ کے مقاصد کیا ہیں، میں اس میں مزید وضاحت چاہتا ہوں اور تناؤ میں کمی دیکھنا چاہتا ہوں۔

جنگ سے متعلق اپنے نقطہ نظر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جنگ کے خلاف کس طرح کا مقدمہ چلا رہے ہیں، سمجھ نہیں آرہا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاسداران انقلاب کا متحدہ عرب امارات، بحرین میں ایلومینیم فیکٹریاں تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

امریکی زمینی فوج آئی تو ‘شارک کی خوراک’ بنے گی، ایران کی تباہ کن نتائج کی دھمکی

Express News

ایران جنگ پورے خطے کو طویل بحران میں دھکیل سکتی ہے، سربراہ ترک انٹیلی جنس سروس

Express News

توانائی بحران مزید سخت، روس نے دنیا بھر کو پیٹرول کی فراہمی بند کردی

Express News

وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد نیتن یاہو جیل میں جائیں گے، امریکی تحقیقاتی رپورٹ

Express News

ایران پر قبضے کیلئے امریکا کو 10 لاکھ فوجیوں کی ضرورت پڑے گی، برطانوی میڈیا کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو