راولپنڈی: 26 نومبر ڈی چوک احتجاج کیس میں علیمہ خان کی حاضری معافی منظور

درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ علیمہ خان لاہور میں مصروف ہونے کے باعث پیش نہیں ہو سکتیں

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر ڈی چوک احتجاج کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے علیمہ خان کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور کر لی۔

درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ علیمہ خان لاہور میں مصروف ہونے کے باعث پیش نہیں ہو سکتیں۔ عدالت نے ان کے خلاف مقدمے کی سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی، جبکہ آج کوئی کارروائی نہ ہو سکی اور سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ تاریخ پر علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کو طلب کر لیا اور ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرح مکمل کی جائے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو