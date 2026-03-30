خیبرپختونخوا قرضوں کے بوجھ تلے، ہر ماہ ساڑھے 5 ارب روپے اضافہ

دستاویزات کے مطابق خیبرپختونخوا پر بین الاقوامی قرضوں میں ہر ماہ تقریباً ساڑھے 5 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران قرض کی مد میں 33 ارب 42 کروڑ روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
دستاویزات کے مطابق صوبے کا مجموعی قرض بڑھ کر 809 ارب 74 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ جون سے دسمبر کے دوران خیبرپختونخوا حکومت نے 25 ارب 56 کروڑ روپے قرض واپس کیا، جس میں 15 ارب 81 کروڑ روپے اصل رقم جبکہ 9 ارب 75 کروڑ روپے سود کی مد میں ادا کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق اسی مدت میں صوبائی حکومت کو قرض کی مد میں 45 ارب 9 کروڑ روپے کی وصولی بھی ہوئی۔ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ قرض عالمی بینک کے بین الاقوامی ادارہ برائے ترقی سے لیا گیا جو 352 ارب 50 کروڑ روپے ہے اور 46 منصوبوں پر خرچ ہو رہا ہے۔
اسی طرح ایشیائی ترقیاتی بینک کا قرض 351 ارب 80 کروڑ روپے ہے جو 44 مختلف منصوبوں کے لیے حاصل کیا گیا۔