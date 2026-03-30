کراچی ایئرپورٹ کے قریب دلکش رنگوں کا حامل شکاری پرندہ کنگ فشر دیکھا گیا

کنگ فشر پانی کے اندر بھی اپنے شکار کو باآسانی دیکھ سکتا ہے

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی ائیرپورٹ کے قریب ایک دلکش رنگوں والا شکاری پرندہ کنگ فشر دیکھا گیا۔ 

کنگ فشر اپنی شوخ نیلی، سبز اور نارنجی رنگت اور تیز شکار کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہے۔

یہ پرندہ اپنی لمبی، نوکیلی اور مضبوط چونچ سے مچھلی، کیڑے مکوڑے، مینڈک اور چھوٹے رینگنے والے جانور پکڑنے میں ماہر ہوتا ہے۔ 

کنگ فشر دنیا کے مختلف حصوں میں پایا جاتا ہے، جن میں ایشیا، یورپ، افریقہ اور آسٹریلیا شامل ہیں، اور یہ دریاؤں، جھیلوں، تالابوں، نہروں اور سمندری ساحلوں پر رہتا ہے۔

پاکستان میں یہ عام طور پر سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے پانی والے علاقوں میں نظر آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کنگ فشر پانی کے اندر بھی اپنے شکار کو باآسانی دیکھ سکتا ہے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو