راولپنڈی: بارشوں سے آبی ذخائر میں اضافہ، راول ڈیم کی سطح 1744 فٹ تک پہنچ گئی

موجودہ ذخائر کے تحت راول ڈیم میں آئندہ 6ماہ جبکہ دیگر ذرائع سے تقریباً 3ماہ تک پانی کی فراہمی ممکن ہے، ایم ڈی واسا

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup
جڑواں شہروں اور گردونواح میں حالیہ بارشوں کے باعث آبی ذخائر میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے پانی کی دستیابی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔

ترجمان واسا کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھ کر 1744 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈیم کا ڈیڈ لیول 1706 فٹ ہے۔ اسی طرح خانپور ڈیم میں پانی کی سطح 1952 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں ڈیڈ لیول 1910 فٹ ہے۔

ایم ڈی واسا عزیز اللہ خان کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث نہ صرف ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ بڑھا ہے بلکہ زیر زمین پانی کی سطح میں بھی بہتری کا امکان ہے۔

انہوں نے بتایا کہ موجودہ ذخائر کے تحت راول ڈیم میں آئندہ چھ ماہ جبکہ دیگر ذرائع سے تقریباً تین ماہ تک پانی کی فراہمی ممکن ہے۔

شہر میں پانی کی طلب اور رسد کے حوالے سے ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ راولپنڈی میں یومیہ پانی کی ضرورت 70 ملین گیلن ہے، جبکہ واسا کے پاس 51 ملین گیلن یومیہ پانی دستیاب ہے، جس کے باعث اب بھی طلب اور رسد میں فرق موجود ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران میں اسرائیلی حملے میں پاکستانی شہری شہید، اہل خانہ جسد خاکی کے منتظر

Express News

امریکا-ایران کا پاکستان پر اعمتاد، آنے والے دنوں میں مذاکرات کی میزبانی کیلئے تیار ہیں، اسحاق ڈار

Express News

بنوں میں برآمدہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 40  زخمی

Express News

سعودی ولی عہد کے متعلق ٹرمپ کے توہین آمیز جملوں پر مولانا فضل الرحمٰن کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

مشرق وسطی میں کشیدگی، وزیراعظم سے ترکیہ اور مصری وزارئے خارجہ کی ملاقات

Express News

قاسم خان کی گفتگو کو حکومت نے بلاوجہ متنازع بنانے کی کوشش کی، سہیل آفریدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو