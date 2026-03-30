راولپنڈی:
جڑواں شہروں اور گردونواح میں حالیہ بارشوں کے باعث آبی ذخائر میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے پانی کی دستیابی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔
ترجمان واسا کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھ کر 1744 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈیم کا ڈیڈ لیول 1706 فٹ ہے۔ اسی طرح خانپور ڈیم میں پانی کی سطح 1952 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں ڈیڈ لیول 1910 فٹ ہے۔
ایم ڈی واسا عزیز اللہ خان کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث نہ صرف ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ بڑھا ہے بلکہ زیر زمین پانی کی سطح میں بھی بہتری کا امکان ہے۔
انہوں نے بتایا کہ موجودہ ذخائر کے تحت راول ڈیم میں آئندہ چھ ماہ جبکہ دیگر ذرائع سے تقریباً تین ماہ تک پانی کی فراہمی ممکن ہے۔
شہر میں پانی کی طلب اور رسد کے حوالے سے ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ راولپنڈی میں یومیہ پانی کی ضرورت 70 ملین گیلن ہے، جبکہ واسا کے پاس 51 ملین گیلن یومیہ پانی دستیاب ہے، جس کے باعث اب بھی طلب اور رسد میں فرق موجود ہے۔