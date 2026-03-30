صحافی مطیع اللہ جان کے کیس میں اصل منشیات فرانزک رپورٹ گم ہو گئی

پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت کو باضابطہ طور پر آگاہ کرتے ہوئے فوٹو کاپیز جمع کروا دیں

ویب ڈیسک March 30, 2026
اڈیالہ جیل انتظامیہ نے روبکار کی وصولی پر رہا کردیا—فوٹو: فائل
اسلام آباد:

صحافی مطیع اللہ جان کے کیس میں اصل منشیات فرانزک رپورٹ گم ہو گئی ۔

انسداد دہشت گردی عدالت کو اسلام آباد پولیس  کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کردیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے فرانزک رپورٹ کی فوٹو کاپیز عدالت میں جمع کرا دیں ۔

اسلام آباد پولیس کی جانب سے چالان عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیاہے کہ فرانزک رپورٹ خط و کتابت میں گم ہو گئی  ہے۔ فرانزک رپورٹ نیگیٹو آنے سے منشیات کا چارج نہیں لگتا ۔

پولیس نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ سپلیمنٹری چالان کو کیس فائل کا حصہ سمجھا جائے۔
